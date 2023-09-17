Формула-1, Гран-при Сингапура — 2023: онлайн-трансляция гонки начнётся в 14:55
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Сегодня, 17 сентября, на уличной трассе «Марина Бей» в Сингапуре состоится гонка 16-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Сингапура. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 15:00 мск.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Сингапура — 2023. Онлайн-трансляция гонки
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