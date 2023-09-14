Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2023 года

Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

С 15 по 17 сентября на уличной трассе «Марина Бей» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1 — 16-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Сингапура — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 15 сентября

12:30. Первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00. Вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

Суббота, 16 сентября

12:30. Третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1

Воскресенье, 17 сентября

15:00. Гонка Гран-при Сингапура Формулы-1

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android