Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2023 года

С 15 по 17 сентября на уличной трассе «Марина Бей» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1 — 16-й этап сезона-2023.

Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.

Формула-1 Гран-при Сингапура — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 15 сентября

12:30. Первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

16:00. Вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

Суббота, 16 сентября

12:30. Третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1

16:00. Квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1

Воскресенье, 17 сентября

15:00. Гонка Гран-при Сингапура Формулы-1