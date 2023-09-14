Расписание трансляций Гран-при Сингапура Формулы-1 2023 года

С 15 по 17 сентября на уличной трассе «Марина Бей» состоится Гран-при Сингапура Формулы-1 — 16-й этап сезона-2023.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет.
Формула-1 Гран-при Сингапура — 2023. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 15 сентября
12:30. Первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00. Вторая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
Суббота, 16 сентября
12:30. Третья тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1
16:00. Квалификация Гран-при Сингапура Формулы-1
Воскресенье, 17 сентября
15:00. Гонка Гран-при Сингапура Формулы-1
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