Лоусон хочет стать постоянным пилотом в Формуле-1

Пилот Лиам Лоусон, который заменяет Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури» в связи с травмой руки, заявил, что желает стать постоянным пилотом одной из команд Формулы-1.
«Очевидно, что возможность выступать в Формуле-1 выпадает очень редко, а у меня она есть сейчас, так что я просто извлекаю из неё максимум пользы.
Теперь я бы сказал, что почувствовал вкус, это определённо то, во что я влюбился, и не думаю, что смогу согласиться на что-то меньшее [кроме постоянного вождения].
Думаю, поскольку это ночная гонка [в Сингапуре], мне она всегда очень нравилась. Мой отец обещал мне, как и каждый год, с тех пор когда мне было семь лет, что отвезёт меня на Гран-при Сингапура, но мы так и не смогли поехать. На этих выходных он действительно приедет. Так что на этот раз здесь будут оба моих родителя», – приводит слова Лоусона Racingnews365.
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