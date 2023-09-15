Вольф рассказал о том, как Ферстаппен чуть не перешёл в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что двукратный чемпион мира пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен чуть не перешёл в стан «серебряных стрел».

«Макс был очень хорош в картинге, был хорош в Формуле-3, и было ясно, что есть такая большая команда, которая растёт («Мерседес». – Прим. «Чемпионата»). Мы разговаривали с ними на начальных этапах, и это была приятная дискуссия с Йосом (отцом Ферстаппена. – Прим. «Чемпионата»), а также с участием Макса. Но было ясно, что мы не могли дать ему место, потому что у нас были Нико (Росберг) и Льюис (Хэмилтон).

Мы предложили поддержку в Формуле-2, но, поскольку «Ред Булл» в своё время сумел предложить им место в «Альфа Таури» или в «Торо Россо», это место в итоге закрепили за Максом», – сказал Вольф в подкасте Beyond the Grid.