Макс Ферстаппен оценил, как повлияет на «Ред Булл» новая директива ФИА

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о новой технической директиве Международной автомобильной федерации (ФИА), которая нацелена на возможность команд использовать в местах соединения передних и задних крыльев гибкие элементы.

«У нас никогда не было гибкого переднего крыла или чего-то ещё. Поэтому не думаю, что это навредит нам. Думаю, что мы просто не так конкурентоспособны, как на других трассах. Уличные трассы немного сложнее для нашей машины. Всё ещё думаю, что мы можем хорошо поработать, но это будет очень сложно», — приводит слова Ферстаппена PlanetF1.

Макс Ферстаппен продолжает рекордную серию из 10 побед подряд. Отметим, что Ферстаппен ещё ни разу не побеждал на Гран-при Сингапура. В прошлом сезоне победу на трассе в Марина Бей праздновал его напарник по команде Серхио Перес.