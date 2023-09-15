Хэмилтон призвал «Мерседес» поднять свой уровень для конкуренции с «Ред Булл»

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о доминировании «Ред Булл», а также оценил перспективы своей команды на Гран-при Сингапура.

«Ранее мне задали вопрос: предпочёл бы я убрать Макса [Ферстаппена] или Эдриана Ньюи? Я сказал, что ни одного из них. Нам просто нужно подняться на новый уровень и работать лучше. Они проделали исключительную работу. Мы не можем обвинять их в том, какую коллективную работу они выполняли и выполняют.

Я просто хочу, чтобы наш уровень поднялся, потому что в следующих восьми гонках есть много возможностей, и мы должны быть уверены, что мы готовы, если что-то случится на нашем пути. Мы по-прежнему надеемся.

Думаю, в прошлом году мы были относительно конкурентоспособными, но наша гонка была не такой уж хорошей. Учитывая машину прошлого сезона, я надеюсь, что мы спрогрессировали. Так что, может быть, мы будем немного ближе к лидерам. Думаю, мы можем зацепить подиум. Узнаем всё в пятницу», — приводит слова Хэмилтона Crash.net.

Льюис Хэмилтон одержал четыре победы в карьере на Гран-при Сингапура, больше только у Себастьяна Феттеля, дважды побеждавшего в Сингапуре за рулём «Феррари» и трижды на болиде «Ред Булл».