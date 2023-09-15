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Сарджент признался, что не пьёт воду за рулём болида во время гонок

Сарджент признался, что не пьёт воду за рулём болида во время гонок
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Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал о необычном решении не пить воду во время гонок и поделился тем, как он решает проблему обезвоживания, которая стоит особо остро в преддверии Гран-при Сингапура ввиду повышенной влажности.

«Мне нелегко делать это, поэтому я просто живу с тем фактом, что я пью воду перед гонкой. Думаю, с точки зрения температуры здесь не так плохо, как в некоторых других места, где нам приходится участвовать в гонках. Раздражает именно влажность, поэтому мы и проводим тренировки во влажных условиях. Самое главное — это обезвоживание во время гонки.

Лично я не пью, так что мне приходится жить с этим ощущением на протяжении всей гонки. Не считаю, что здесь жарче, чем в Майами. В Майами даже более влажно, если честно. Всё сводится к особенностям трассы, здесь она довольно интенсивная, что и делает её такой сложной», — приводит слова Сарджента RacingNews365.

Сезон-2023 является дебютным для американца. Его лучшим результатом в сезоне было 11-е место на Гран-при Великобритании.

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