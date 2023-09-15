Мик Шумахер может принять участие в гонках за рулём «Альпин» в 2024 году

Немецкий пилот Мик Шумахер, выступавший в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах, вновь стал объектом обсуждений о присоединении к одной из команд Формулы-1. На этот раз сообщается о возможном сотрудничестве с французской командой «Альпин».
Будущее 24-летнего немецкого пилота связывают с участием в гонке в Ле-Мане в 2024 году за рулём гиперкара французского производителя. Согласно информации Motorsport Aktuell, Бруно Фамен, временный руководитель «Альпин», связывался с менеджером Шумахера Сабиной Кем по поводу испытаний гиперкара в ближайшие недели.
Напомним, будущее Мика Шумахера связывали с «Альфа Ромео», однако команда продлила соглашение со своим действующим пилотом Гуаньюем Чжоу. По другой информации, Шумахер мог оказаться в «Уильямсе», однако появляется всё больше новостей, что команда намерена продлить отношения с Логаном Сарджентом.
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