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Мик Шумахер может принять участие в гонках за рулём «Альпин» в 2024 году

Мик Шумахер может принять участие в гонках за рулём «Альпин» в 2024 году
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Немецкий пилот Мик Шумахер, выступавший в «Хаасе» в 2021 и 2022 годах, вновь стал объектом обсуждений о присоединении к одной из команд Формулы-1. На этот раз сообщается о возможном сотрудничестве с французской командой «Альпин».

Будущее 24-летнего немецкого пилота связывают с участием в гонке в Ле-Мане в 2024 году за рулём гиперкара французского производителя. Согласно информации Motorsport Aktuell, Бруно Фамен, временный руководитель «Альпин», связывался с менеджером Шумахера Сабиной Кем по поводу испытаний гиперкара в ближайшие недели.

Напомним, будущее Мика Шумахера связывали с «Альфа Ромео», однако команда продлила соглашение со своим действующим пилотом Гуаньюем Чжоу. По другой информации, Шумахер мог оказаться в «Уильямсе», однако появляется всё больше новостей, что команда намерена продлить отношения с Логаном Сарджентом.

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