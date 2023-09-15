Ящерица вызвала жёлтые флаги на первой тренировке Гран-при Сингапура Формулы-1

Во время первой части пятничных свободных заездов Гран-при Сингапура Формулы-1 на уличной трассе «Марина Бей» произошло небольшое происшествие. Маршалы вывесили жёлтые флаги из-за того, что на трассу выползла большая ящерица. В итоге животное не пострадало, пересекая гоночное полотно.
Инцидент в разговоре со своим гоночным инженером прокомментировал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Несколько лет назад в Сингапуре ему уже перебегала дорогу ящерица, однако тогда это был варан.
«О, снова ящерица на трассе! Но на сей раз поменьше», — сказал Ферстаппен. В ответ на это Джанпьеро Ламбьезе предположил, что теоретически это может быть «ребёнок Годзиллы» — так они с голландцем называли того варана.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию первой практики Гран-при Сингапура.
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