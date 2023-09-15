Кристиан Хорнер сделал заявление о Хельмуте Марко в связи с расистским скандалом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился информацией о ситуации, связанной с советником команды Хельмутом Марко, который ранее имел неосторожность сделать вывод о менталитете Серхио Переса в связи с его «южноамериканскими корнями».

«Эти комментарии были неправильными, и он незамедлительно извинился перед Серхио Пересом напрямую. Он очень важный член нашей команды, и я усердно старался подписать его в 2021 году.

Марко не член гоночной команды «Ред Булл», поэтому мы не публиковали никаких заявлений, однако он часть большой группы компаний «Ред Булл», от лица которой были даны комментарии.

Существует кодекс поведения и этики, а также спортивный кодекс. Мы общались с FOM и ФИА в течение последних нескольких дней-недель, и теперь им предстоит обсудить этот вопрос», — заявил Хорнер на пресс-конференции ФИА.

Ранее, после череды заявлений Хельмут Марко сказал, что воздержится от комментариев сложившейся ситуации.