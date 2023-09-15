Вольф: слова про рекорд Ферстаппена как о цифрах для «Википедии» были не самыми умными

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал своё высказывание о рекорде Макса Ферстаппена, который он назвал цифрами для «Википедии», а также объяснил, что для него на самом деле означают достижения.

«Числа никогда не имели значения для меня. Очевидно, когда вы смотрите на мой комментарий в существующих обстоятельствах, можно подумать: «Было ли это самое умное, что я мог сказать?» Возможно, нет.

Это всегда было моим мышлением, тем, что я перенял от Ники [Лауды]. Ники отдал свои трофеи, чтобы получить бесплатную мойку машины. У меня вы тоже не найдёте многих памятных вещей, потому что цифры никогда не имели значения для нас обоих.

Формула-1 — это меритократия, что я часто говорил в течение этого года. Только лучшие выигрывают чемпионат мира, и вам нужно признавать, какая огромная работа стоит за этим. В конце концов, они возьмут ещё один большой трофей — это самое ценное. Лучший человек на лучшей машине выигрывает чемпионат мира», — приводит слова Вольфа RacingNews365.

Напомним, в текущем сезоне Максу Ферстаппену удалось выиграть 10 Гран-при подряд, побив рекорд Себастьяна Феттеля, державшийся с 2013 года.