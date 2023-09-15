Боттас: пилоты обсудят создание дополнительной зоны DRS на трассе Гран-при Сингапура

Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил мнение, что создание дополнительной зоны DRS на трассе Гран-при Сингапура станет предметом обсуждения на брифинге пилотов, но отметил, что изменения вряд ли сильно облегчат обгоны.
«Конечно, будет лучше, но, если кто-то считает, что после этого в гонке можно будет легко обгонять, я так не думаю.
Обгонять по-прежнему будет сложно, но я думаю, что большинство гонщиков ожидали, что на прямой будет ещё одна зона DRS, и я уверен, что это станет темой для обсуждения на брифинге пилотов. Это шаг в правильном направлении, но я не знаю, будет ли это иметь огромное значение», — приводит слова Боттаса RacingNews365.
Напомним, в этом году организаторы Гран-при Сингапура немного изменили трассу, из-за чего образовалась дополнительная прямая.
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