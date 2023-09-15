Марко получил письменное предупреждение от ФИА в связи со скандалом с Пересом

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко получил письменное предупреждение от ФИА (Международной федерации автоспорта) за свои комментарии в адрес пилота «быков» Серхио Переса, которые посчитали расистскими.
По сведениям источника, Марко напомнили о его обязанностях как общественного деятеля в автоспорте в соответствии с кодексом этики ФИА соблюдать правила.
Напомним, ранее Марко обвинили в расизме после слов о Пересе. Стоит отметить, что 26 тыс. человек подписали петицию на сайте Change.org, чтобы Формула-1 приняла какие-то меры в отношении советника «Ред Булл».
Хельмут Марко занимает должность в «Ред Булл» с 2005 года, он также является советником дочерней команды «Альфа Таури». Серхио Перес присоединился к «Ред Булл» перед сезоном-2021, на его счету две победы в гонках в сезоне-2023.
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