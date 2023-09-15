Ферстаппен — об итогах второй тренировки ГП Сингапура: мы намного хуже, чем ожидалось

Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион мира в Формуле-1 Макс Ферстаппен подвёл итоги второй практики Гран-при Сингапура, на которой нидерландец занял восьмое место.

«Сегодня это было неожиданно (результат). Просто много боролись с балансом машины. Мы пробовали довольно много вещей во второй тренировке. Что-то сработало, что-то нет. Так и не получилось совместить всё в машине. Так что нужно разобраться во многих вещах этим вечером.

Конечно, я постараюсь улучшить результат. Это довольно большой разрыв. «Феррари» очень быстра. Я думаю, что мы просто намного хуже, чем мы ожидали», – приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Напомним, в первой и второй свободных практиках на Гран-при Сингапура сильнейшими оказались пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер. Ферстаппен по итогам первого свободного заезда был третьим.