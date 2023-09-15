Хэмилтон: эта вторая практика — лучшая для меня в нынешнем году

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался об участии в первых двух свободных тренировках в рамках Гран-при Сингапура.

«Мы провели отличный день здесь, в Сингапуре. Организаторы проделали потрясающую работу с изменениями трассы. Сейчас мне нравится ездить по этой трассе больше, чем когда-либо. Новое покрытие великолепно, и ездить на ней стало ещё приятнее. Удаление четырёх поворотов ближе к концу круга абсолютно усовершенствовало трассу. Ощущения от пилотирования — невероятные.

Если говорить о нашем дне в целом, то первая практика была хорошей. Мы всё ещё были немного не там, где хотели, но это было не так уж плохо. Вторая практика, безусловно, была лучшей второй тренировкой, которую я провёл в этом году. Было приятно закончить пятницу в таком позитивном настроении. Я думаю, у нас есть хорошая база, которую можно развить до конца уикенда. Это лучшие ощущения, что я испытывал после пятницы в этом году, поэтому я надеюсь, что мы сможем проделать хорошую работу за ночь, как у нас обычно получается, и продолжим совершенствоваться», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба немецкой команды.