«Мы слишком далеко». Перес рассказал о проблемах «Ред Булл» с поведением машины

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес после второй практики на Гран-при Сингапура рассказал о проблемах болида «красных быков».

«Я думаю, что происходит несколько интересных моментов, которые нам нужно выяснить в одночасье. Кажется, у нас серьёзные проблемы с задней частью машины, особенно во второй тренировке. Есть много вещей, на которые стоит обратить внимание, и, надеюсь, мы сможем это сделать, придумать наилучшую возможную настройку перед квалификацией. Мы ожидали, что «Феррари» будет здесь хороша, но мы слишком далеко от неё. Если всё в порядке, завтра мы сможем ещё немного сократить отставание. Это будет довольно большая задача. Главное — улучшить баланс, потому что сейчас мы слишком далеко от этого», – приводит слова Переса RacingNews365.

Напомним, Перес занял седьмое место по итогам вторых свободных заездов на Гран-при Сингапура, а его напарник по команде Макс Ферстаппен – восьмое.