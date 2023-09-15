Расселл высказался о скорости «Феррари» и изменениях трассы после тренировок ГП Сингапура

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями от пятничных свободных тренировок Гран-при Сингапура.

«В целом для нас это была очень позитивная пятница. Машина чувствует себя очень хорошо на этой трассе. Нам определённо стало легче при более низких температурах во время второй практики, но в то же время болид чувствовал себя прилично в условиях первой тренировки. Разрывы между пилотами были очень небольшими. Болиды «Феррари» выглядели быстрыми, особенно на одном круге. Результаты у ряда конкурентов также были хорошими, но мы можем оптимистично смотреть на уикенд.

Мы выполним нашу обычную работу ночью и, надеюсь, к субботе получим некоторые улучшения. Мне очень нравится новый вариант трассы. Это делает финальный сектор и круг в целом гораздо более плавными. Это определённо улучшает ощущения от пилотирования и должно помочь повысить качество гонки в воскресенье. Новое покрытие трассы в поворотах с первого по пятый также является улучшением», — приводит слова Расселла пресс-служба немецкой команды.