Алонсо – о Гран-при Сингапура: «Феррари» для «Астон Мартин» недосягаема, как в Монце
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как проходила вторая практика на Гран-при Сингапура. К тому же поделился мнением о «Феррари» на городской трассе Марина Бей.
«Это была обычная пятница в Сингапуре, но было весело. Жарко, и мы провели несколько тестов машины и шин. Посмотрим завтра, думаю, сегодня было просто знакомство с машиной и трассой.
Я думаю, что «Феррари» снова вне зоны досягаемости, как и в Монце, они слишком быстры. «Ред Булл» будет быстр завтра, когда это важно. Так что да, это весьма противоречиво.
Я считаю, что трасса улучшилась по сравнению с прошлым. Она стала немного быстрее, и вы едете с большей скоростью. Так что да, мне нравятся изменения», – приводит слова Алонсо Motorsport.
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