Алонсо – о Гран-при Сингапура: «Феррари» для «Астон Мартин» недосягаема, как в Монце

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, как проходила вторая практика на Гран-при Сингапура. К тому же поделился мнением о «Феррари» на городской трассе Марина Бей.

«Это была обычная пятница в Сингапуре, но было весело. Жарко, и мы провели несколько тестов машины и шин. Посмотрим завтра, думаю, сегодня было просто знакомство с машиной и трассой.

Я думаю, что «Феррари» снова вне зоны досягаемости, как и в Монце, они слишком быстры. «Ред Булл» будет быстр завтра, когда это важно. Так что да, это весьма противоречиво.

Я считаю, что трасса улучшилась по сравнению с прошлым. Она стала немного быстрее, и вы едете с большей скоростью. Так что да, мне нравятся изменения», – приводит слова Алонсо Motorsport.