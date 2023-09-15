Вассёр: наша лучшая пятница в сезоне. Мне всё равно, что с «Ред Булл» — это не наше дело

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о выступлении команды в пятничных тренировках, где его пилоты показали лучшие результаты по итогам обеих практик.

«Во-первых, это, наверное, наша лучшая пятница с начала сезона, немного неожиданно для трассы такого типа, но мы проделали хорошую работу. При этом квалификация состоится завтра, а не сегодня, и многое будет зависеть от подготовки и управления шинами. В любом случае всегда лучше стартовать в начале пелотона, а не в середине.

Трудно сказать, можем ли мы рассчитывать на поул-позицию, потому что завтра результаты будут очень близкими, нам нужно сосредоточиться на себе, и у нас есть возможности для улучшения, но я думаю, что это касается всех. Нам нужно сосредоточиться на работе и на управлении шинами, потому что я думаю, это будет решающим фактором, как и настройки болида.

Пока всё идёт хорошо, у нас была хорошая пятница, у обоих наших гонщиков отличный темп, и это очень радует. Честно говоря, я хочу сосредоточиться на себе, а не на других командах. Нас не волнует, что происходит у «Ред Булл». У нас и так достаточно своей работы, чтобы думать о других. Завтра они, вероятно, отреагируют и найдут возможность показать скорость, это правда, что сегодня у них был трудный день, и, когда на тебя оказывают большое давление, ты можешь допустить несколько ошибок, но мы должны сосредоточиться на себе, не думая о других, это не наше дело», — приводит слова Вассёра FormulaPassion со ссылкой на Sky Sports.