Марко — об итогах 2-й практики ГП Сингапура: разрыв слишком велик, не смогли найти баланс

Советник команды «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал о неудачной второй тренировке на Гран-при Сингапура, по итогам которой пилоты команды Серхио Перес и Макс Ферстаппен заняли седьмое и восьмое места соответственно.
«Разрыв слишком велик. У нас новое днище, и нам не удалось найти хороший баланс автомобиля. Мы постоянно избыточно и недостаточно поворачивали.
Нам нужно найти что-то для квалификации, и мы всю ночь будем ломать голову над тем, как нам это сделать. Но в конечном итоге Серхио Перес был впереди. Мы ожидали, что конкуренция со стороны «красных» будет велика. При этом «Мерседес» и Фернандо Алонсо тоже очень близки», – приводит слова Марко Speedweek.
Напомним, завтра, 16 сентября, в 12:30 мск пройдёт третья свободная практика на Гран-при Сингапура, а в 16:00 стартует квалификация.
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