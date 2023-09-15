Штайнер — о скандале с Марко: был удивлён, что Мексика находится в Южной Америке!

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о скандале, в котором замешаны советник «Ред Булл» Хельмут Марко и пилот «красных быков» Серхио Перес.

«Стереотипы в наши дни больше не работают. Нам нужно быть осторожными в том, что мы говорим. Иногда это очень трудно сделать, потому что то, что вы говорите, вы не имеете в виду, и тогда вам не следует этого говорить, очевидно, если вы это осознаете.

Я не слышал этого, потому что я мог понять по-немецки, как это было сказано, поэтому я просто прочитал это, и, возможно, в переводе это может звучать по-другому.

Но я думаю, что это то, что есть. И я думаю, что они с этим справятся. И я был удивлён, узнав, что Мексика находится в Южной Америке!» – приводит слова Штайнера Motorsport.

Напомним, ранее Марко заявил, что у Переса спад в выступлениях из-за того, что он является южноамериканцем. В связи с этим на советника обрушился шквал критики.