Источник: «Альфа Ромео» хотела заменить Чжоу на Хюлькенберга

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг мог заменить китайского гонщика Гуаньюя Чжоу в «Альфа Ромео», сообщает Blick.

По информации источника, руководство «Альфа Ромео» рассматривало 36-летнего Хюлькенберга в качестве потенциальной замены Гуаньюя Чжоу и направило в «Хаас» соответствующий запрос, который был отклонён. Босс американской команды Гюнтер Штайнер принял решение активировать опцию в контракте Хюлькенберга и оставить его на 2024 год.

Ранее стало известно, что «Альфа Ромео» сохранит прежний состав пилотов на сезон-2024.

В текущем сезоне Формулы-1 Гуаньюй Чжоу занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав четыре очка. «Альфа Ромео» располагается на предпоследней, девятой строчке в таблице Кубка конструкторов с 10 очками.