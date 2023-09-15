Источник: «Альфа Ромео» хотела заменить Чжоу на Хюлькенберга
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Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг мог заменить китайского гонщика Гуаньюя Чжоу в «Альфа Ромео», сообщает Blick.
По информации источника, руководство «Альфа Ромео» рассматривало 36-летнего Хюлькенберга в качестве потенциальной замены Гуаньюя Чжоу и направило в «Хаас» соответствующий запрос, который был отклонён. Босс американской команды Гюнтер Штайнер принял решение активировать опцию в контракте Хюлькенберга и оставить его на 2024 год.
Ранее стало известно, что «Альфа Ромео» сохранит прежний состав пилотов на сезон-2024.
В текущем сезоне Формулы-1 Гуаньюй Чжоу занимает 16-е место в общем зачёте пилотов, набрав четыре очка. «Альфа Ромео» располагается на предпоследней, девятой строчке в таблице Кубка конструкторов с 10 очками.
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