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Даника Патрик — о проблемах «Ред Булл» в Сингапуре: наверное, они играют с соперниками

Даника Патрик — о проблемах «Ред Булл» в Сингапуре: наверное, они играют с соперниками
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Американская гонщица Даника Патрик, выступавшая в сериях IndyCar и NASCAR, призвала не придавать слишком много значения пятничным результатам «Ред Булл» перед квалификацией Гран-при Сингапура.

«Я не покупаюсь на это каждый раз, когда у команды плохой день или даже отдельная тренировка. Потому что иногда результаты внезапно переворачиваются с ног на голову.

Наверное, они немного играют с соперниками, но иногда ты просто не замечаешь этого. Так что да, их особо не стоит сбрасывать со счетов. Но перед стартом они отмечали, что, вероятно, в Сингапуре будет немного сложнее, и до сих пор это было правдой, но это только пятница.

Весь год «Ред Булл» был впереди, но иногда сложно было предсказать результаты, и я думаю, что здесь дело обстоит именно так.

На этой трассе мы потенциально можем получить очень запутанную стартовую решётку или увидеть неожиданные результаты в топ-10», — приводит слова Патрик PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

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