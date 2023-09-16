Хэмилтон раскритиковал команды, заблокировавшие добавление новой зоны DRS в Сингапуре

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство командами, которые не проголосовали за добавление новой зоны DRS во время Гран-при Сингапура. Напомним, организаторы Гран-при изменили трассу, в результате чего образовалась дополнительная прямая.

«Я не думаю, что на данный момент будет больше обгонов. Я считаю, что нам понадобится зона DRS на этом новом последнем участке.

Все гонщики запросили это у руководства ФИА, но, когда начался опрос, несколько команд отказались.

Поэтому на брифинге для гонщиков мы постараемся поднять этот вопрос. Но команды должны быть за увеличение количества обгонов, а не против них. Интересно, что несколько команд против. Но мы обсудим это и попробуем добиться своего», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.