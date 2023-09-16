Хэмилтон раскритиковал команды, заблокировавшие добавление новой зоны DRS в Сингапуре

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил недовольство командами, которые не проголосовали за добавление новой зоны DRS во время Гран-при Сингапура. Напомним, организаторы Гран-при изменили трассу, в результате чего образовалась дополнительная прямая.
«Я не думаю, что на данный момент будет больше обгонов. Я считаю, что нам понадобится зона DRS на этом новом последнем участке.
Все гонщики запросили это у руководства ФИА, но, когда начался опрос, несколько команд отказались.
Поэтому на брифинге для гонщиков мы постараемся поднять этот вопрос. Но команды должны быть за увеличение количества обгонов, а не против них. Интересно, что несколько команд против. Но мы обсудим это и попробуем добиться своего», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
- 16 сентября 2023
-
11:28
-
10:42
-
10:40
-
10:02
-
09:58
-
09:17
-
08:00
-
00:24
-
00:04
- 15 сентября 2023
-
23:20
-
23:08
-
22:35
-
21:48
-
20:56
-
20:34
-
19:47
-
19:46
-
19:01
-
18:30
-
18:18
-
18:02
-
17:43
-
17:12
-
16:57
-
16:15
-
15:11
-
14:26
-
13:46
-
13:13
-
12:26
-
11:58
-
10:55
-
10:23
-
09:43
-
08:00