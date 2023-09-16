Норрис отреагировал на похвалу со стороны «Ред Булл» и Хельмута Марко

Английский пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на похвалу со стороны советника «Ред Булл» Хельмута Марко.

«Всегда приятно слышать это от людей, которые хорошо разбираются в том, что происходит. Эти люди знают, кто лучший, а кто не очень хороший гонщик. Всегда приятно слышать это от них», – приводит слова Норриса GPblog.

Напомним, ранее сообщалось, что Марко встретился с агентом Марком Берриманом, представляющим в том числе интересы пилота «Макларена» Ландо Норриса. Сообщается, что одним из вопросов, которые обсуждались на встрече, могла быть карьера 23-летнего Ландо Норриса, добившегося значительного прогресса в последние годы. На фоне растущих слухов о будущем Серхио Переса, чей контракт с «Ред Булл» истекает в конце следующего сезона, кандидатура Норриса может быть рассмотрена в качестве варианта на замену мексиканскому гонщику.