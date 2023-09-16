Хельмут Марко надеется, что Фелипе Масса получит титул чемпиона Формулы-1 2008 года

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал желание бразильца Фелипе Массы пересмотреть итоги сезона-2008.

«Если появятся новые факты, дело можно будет рассмотреть открыто. И тогда шансы Массы не такие уж и плохие. Вопрос только в том, где бы мы оказались, если бы нам пришлось пересматривать результаты множества других гонок, в которых были некие инциденты.

Было ужасно видеть, как Масса 20 секунд праздновал завоевание титула, а потом внезапно всё исчезло. Я бы хотел, чтобы ему отдали этот титул. И тогда у мистера Хэмилтона, для которого рекорды не так уж важны, было бы на одно чемпионство меньше», — приводит слова Марко Kronen Zeitung.

Напомним, ранее Масса направил иск в адрес ФИА, который связан с призывом считать несостоявшимся Гран-при Сингапура в 2008 году, что привело бы к чемпионству Массы, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в личном зачёте чемпионата мира Формулы-1 сезона-2008.