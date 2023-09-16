Ферстаппен остался недоволен поведением коробки передач на 3-й практике Гран-при Сингапура
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Действующий чемпион мира в Формуле-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал недовольство по поводу работы коробки передач по ходу третьей практики на Гран-при Сингапура.
«Эти повышенные передачи… дерьмо. Извините. Я не могу ехать на этих повышенных передачах. Что это, чёрт возьми, такое? Это неприемлемо», – приводит слова Ферстаппена Crash.net.
Напомним, по итогам третьей практики Гран-при Сингапура Ферстаппен занял четвёртое место. Голландец отстал от пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, который был быстрейшим в свободных заездах, на 0,313 секунды.
Отметим, что по ходу всех свободных практик пилоты «Ред Булл» не поднимались выше третьего места. «Красные быки» возглавляют турнирную таблицу Кубка конструкторов с 583 очками.
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