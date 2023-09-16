Албон: хочу бороться за победы и подиумы. Сможем ли мы это сделать в «Уильямсе»?

Пилот «Уильямса» Александер Албон порассуждал на тему дальнейшего продолжения карьеры и заявил, что на данный момент его всё устраивает в «Уильямсе», но при этом гонщик желает бороться за более высокие места.
«Я думаю, что у меня есть уверенность в себе, чтобы оставаться открытым (для предложений. – Прим. «Чемпионата»). Честно говоря, я хочу увидеть эту команду и хочу быть частью команды, которая будет двигаться вперёд. Я думаю, что темпы прогресса, которые мы наблюдаем здесь, в «Уильямсе», и то, что происходит за кулисами, — это великолепно. Я полностью предан команде, пока мой контракт не закончится.
Я хочу дать себе шанс бороться за победы и бороться за подиумы. И всё сводится к тому, сможем ли мы сделать так, чтобы в этот промежуток времени эта команда стала той самой», – приводит слова Албона Motorsport.
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