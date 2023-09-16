«С днём рождения, Роберт. Поздравляем от всей нашей семьи». «Феррари» — в адрес Шварцмана

«Феррари» поздравила резервного пилота Роберта Шварцмана с днём рождения. Сегодня, 16 сентября, Шварцману исполнилось 24 года.

«С днём рождения, Роберт. Поздравляем с твоим 24-летием от всей нашей семьи «Феррари», — сообщила пресс-служба итальянского коллектива.

По итогам сезона-2021 Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».

Ранее Шварцман принял участие в первой свободной тренировке Гран-при Нидерландов, который прошёл с 25 по 27 августа. Напомним, Шварцман заменил испанца Карлоса Сайнса. После выступления российско-израильский гонщик отметил, что был рад выполнить всю программу без ошибок.