«С днём рождения, Роберт. Поздравляем от всей нашей семьи». «Феррари» — в адрес Шварцмана
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«Феррари» поздравила резервного пилота Роберта Шварцмана с днём рождения. Сегодня, 16 сентября, Шварцману исполнилось 24 года.
«С днём рождения, Роберт. Поздравляем с твоим 24-летием от всей нашей семьи «Феррари», — сообщила пресс-служба итальянского коллектива.
По итогам сезона-2021 Роберт Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1 и стал тест-пилотом «Феррари».
Ранее Шварцман принял участие в первой свободной тренировке Гран-при Нидерландов, который прошёл с 25 по 27 августа. Напомним, Шварцман заменил испанца Карлоса Сайнса. После выступления российско-израильский гонщик отметил, что был рад выполнить всю программу без ошибок.
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