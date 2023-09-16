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Лэнс Стролл разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Сингапура

Лэнс Стролл разбил болид в первом сегменте квалификации Гран-при Сингапура
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Канадский пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбил болид во время первого сегмента квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1.

В эти минуты в Сингапуре проходит квалификация Гран-при Сингапура. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Фото: https://twitter.com/F1/status/1703037179298287855/photo/1

Стролл разбил машину на выходе из последнего поворота, когда уже после клетчатого флага пытался завершить попытку. Уже во второй раз подряд Стролл остаётся в квалификации последним.

Гран-при Сингапура проходит с 15 по 17 сентября.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды.

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