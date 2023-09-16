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В отношении Макса Ферстаппена открыто два расследования в квалификации Гран-при Сингапура

В отношении Макса Ферстаппена открыто два расследования в квалификации Гран-при Сингапура
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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен попал под расследование гоночной дирекции из-за инцидента в первом сегменте. Возможное нарушение связано с тем, что голландский пилот слишком долго не начинал движение на пит-лейне, пока горел зелёный свет.

Несколько болидов, в том числе и пилотов «Мерседеса», британцев Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, скопились на пит-лейне, ожидая движение от Ферстаппена.

Макс Ферстаппен также находится под расследованием за блокировку японского пилота «Альфа Таури» Юки Цуноды во втором секторе на его быстром круге. Помимо Ферстаппена, под расследованием за блокировки находятся и другие пилоты.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию квалификации. Она доступна по соответствующей ссылке.

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