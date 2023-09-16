Оба пилота «Ред Булл» не вышли в третий сегмент квалификации впервые в сезоне

16 сентября в Сингапуре проходит квалификация очередного Гран-при Формулы-1. По завершении второго сегмента оба пилота «Ред Булл» не прошли в финальный раунд квалификации.

Серхио Перес не смог установить второй быстрый круг из-за разворота в первом секторе.

Его напарник, лидер чемпионата Макс Ферстаппен также не смог преодолеть второй сегмент квалификации, не улучшив своё время со второй попытки во втором сегменте.

В финальный сегмент квалификации двумя болидами прошли «Феррари», «Мерседес» и «Хаас».

«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с отрывом 310 очков от «Мерседеса» и имеет теоретические шансы на завоевание титула на Гран-при Сингапура.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию квалификации Гран-при Сингапура.