Оба пилота «Ред Булл» не вышли в третий сегмент квалификации впервые в сезоне
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16 сентября в Сингапуре проходит квалификация очередного Гран-при Формулы-1. По завершении второго сегмента оба пилота «Ред Булл» не прошли в финальный раунд квалификации.
Серхио Перес не смог установить второй быстрый круг из-за разворота в первом секторе.
Его напарник, лидер чемпионата Макс Ферстаппен также не смог преодолеть второй сегмент квалификации, не улучшив своё время со второй попытки во втором сегменте.
В финальный сегмент квалификации двумя болидами прошли «Феррари», «Мерседес» и «Хаас».
«Ред Булл» лидирует в Кубке конструкторов с отрывом 310 очков от «Мерседеса» и имеет теоретические шансы на завоевание титула на Гран-при Сингапура.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию квалификации Гран-при Сингапура.
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