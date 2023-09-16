Оба пилота «Феррари» в тройке лучших в квалификации ГП Сингапура, «Ред Булл» нет в топ-10

Сегодня, 16 сентября, прошла квалификация Гран-при Сингапура. По её итогам первое место на стартовой решётке в воскресной гонке второй раз подряд займёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс, компанию на первом ряду ему составит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Тройку лучших замкнул напарник Сайнса по «Феррари» Шарль Леклер.

Оба пилота «Ред Булл», Серхио Перес и лидер чемпионата Макс Ферстаппен, не смогли пройти в финальный сегмент квалификации, заняв 13-е и 11-е места соответственно.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация:

1. Карлос Сайнс («Феррари») 1:30:984.

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Кевин Магнуссен («Хаас»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

10. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Юки Цунода («Альфа Таури»).

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

17. Оскар Пиастри («Макларен»).

18. Логан Сарджент («Уильямс»)

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).