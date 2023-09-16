Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации ГП Сингапура

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура, которая состоялась сегодня, 16 сентября.
«Как и в Монце, с самого начала я почувствовал уверенность, в финале нам удалось собрать всё воедино. Это для всех была непростая сессия, но мы справились — и теперь на поуле. Наша машина хороша на определённых трассах, в определённых условиях — в коротких поворотах, например.
Мы знаем, что нашим слабым местом всегда был гоночный темп, но мы потратили немало времени, чтобы изучить и понять шасси, и эта работа приносит плоды. Темп на длинных отрезках оценить сложно, и да, «Мерседес» часто оказывается сильнее нас в таких условиях. Плюс у них другая тактика по шинм. Но наша цель — победа. В Монце нам немного не хватило, но надеюсь, хватит здесь», — сказал Сайнс после выступления.
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