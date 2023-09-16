Джордж Расселл опередил Льюиса Хэмилтона в квалификационной дуэли

По итогам квалификации Гран-при Сингапура, который проходит в этот уикенд на уличной трассе «Марина Бей», Джордж Расселл показал второе время и в восьмой раз в сезоне опередил Льюиса Хэмилтона. Таким образом, после 15 квалификаций Расселл вышел вперёд во внутрикомандой квалификационной дуэли и теперь опережает экс-чемпиона со счётом 8:7.
Отметим, что, помимо «Мерседеса», минимальный разрыв между напарниками установился ещё в трёх командах. Карлос Сайнс, во второй раз подряд выигравший квалификацию, а также Эстебан Окон сократили счёт с Леклером и Гасли соответственно до 8:7, а в «Альфа Таури» Лиам Лоусон впервые превзошёл Юки Цуноду.
Из неожиданных результатов прошедшей квалификации можно выделить шестое место Кевина Магнуссена — для датчанина это первая после этапа в Монако и четвёртая в сезоне победа над Нико Хюлькенбергом.
Квалификационные дуэли:
«Мерседес»: Расселл — 8:7 — Хэмилтон.
«Феррари»: Леклер — 8:7 — Сайнс.
«Альпин»: Гасли — 8:7 — Окон.
«Альфа Таури»: Цунода — 2:1 — Лоусон.
«Альфа Ромео»: Боттас — 10:5 — Чжоу.
«Хаас»: Хюлькенберг — 11:4 — Магнуссен.
«Макларен»: Норрис — 12:3 — Пиастри.
«Ред Булл»: Ферстаппен — 13:2 — Перес.
«Астон Мартин»: Алонсо — 13:2 — Стролл.
«Уильямс»: Албон — 15:0 — Сарджент.
Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени. Позади Сайнса и Расселла, которые разделят первый ряд, заезд начнут Шарль Леклер и Ландо Норрис. Гонщики «Ред Булл» впервые с 2018 года впервые не пробились в Q3 и будут стартовать с 11-й и 13-й позиций.
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