Расселл: попробуем поставить «Феррари» в сложное положение и заставить их ошибиться

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, по итогам которой он занял второе место, уступив лишь пилоту «Феррари» Карлосу Сайнсу.
«Это была непростая сессия. Но весь уикенд я был уверен в машине, команда проделала отличную работу — и в плане настроек и в плане стратегии, ведь мы сберегли один комплект «медиума», в отличие от всех, кто рядом с нами.
Гонка будет интересной со стратегической точки зрения — посмотрим, за что сможем побороться. Благодаря «медиуму» мы можем попробовать поставить «Феррари» в сложное положение, заставить их ошибиться и получить преимущество. На это мы и надеемся», — заявил Расселл по окончании квалификации.
Тройку сильнейших на Гран-при Сингапура замкнул другой пилот «Феррари» Шарль Леклер. Напарник Расселла по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон завершил квалификацию на пятом месте.
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