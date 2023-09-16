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Леклер признался, что «Феррари» не ожидала столь высоких результатов в Сингапуре

Леклер признался, что «Феррари» не ожидала столь высоких результатов в Сингапуре
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты квалификации Гран-при Сингапура, в которой он занял третье место, уступив лишь пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу и напарнику по команде Карлосу Сайнсу, сумевшему завоевать поул-позицию во втором Гран-при подряд.

«Здесь невероятно непросто. Нужен баланс между первым и последними секторами, а шины перегреваются. Борьба была очень плотной, «Мерседес» сегодня тоже был очень силён, а мне не хватило совсем немного. Но на первой позиции Карлос, это хорошо для команды — посмотрим, что из этого получится.

Гонка будет сложной с физической точки зрения — из-за влажности, но мы не думаем, что возникнут какие-то проблемы. Думаю, мы весь уикенд смотрелись довольно сильно — посмотрим, чего это позволит добиться завтра. Мы не ожидали, что будем на такой трассе настолько конкурентоспособны — это хороший знак на будущее», — заявил Леклер после квалификации.

Пилотам «Феррари» во второй раз подряд удалось вместе завершить квалификацию в топ-3. Две недели назад на Гран-при Италии в Монце оба пилота начинали гонку с первого ряда.

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16 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс-младший
Scuderia Ferrari
1:30.984
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.072
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.079
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