В «Астон Мартин» выпустили заявление об аварии Лэнса Стролла в квалификации в Сингапуре

В «Астон Мартин» выпустили заявление об аварии Лэнса Стролла в квалификации в Сингапуре.

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» выпустила заявление по поводу аварии Лэнса Стролла в квалификации Гран-при Сингапура. Канадец потерял машину в своей финальной попытке и на большой скорости врезался в стену, после чего был оперативно доставлен в госпиталь.

«Лэнс попал в аварию во время Гран-при Сингапура. Он самостоятельно покинул автомобиль и был доставлен в госпиталь в рамках предосторожности. Медицинская команда допустила Лэнса к дальнейшим выступлениям на трассе, — сказано в заявлении пресс-службы. — Команда «Астон Мартин» также отдаёт должное работе ФИА по усилению безопасности современных машин Формулы-1».

Отметим, что авария Стролла произошла во время его заключительной попытки в первом сегменте, когда Лэнс занимал последнюю позицию в протоколах. Для канадского пилота это уже второй подряд случай, когда он занимает последнее место в квалификации — на этапе в Монце Стролл пропустил тренировки, не смог найти баланс и оказался самым медленным.

С поул-позиции на Гран-при Сингапура стартует Карлос Сайнс из «Феррари», который разделит первый ряд с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом. Следом за ними расположились Шарль Леклер, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. Макс Ферстаппен и Серхио Перес после проблемной для «Ред Булл» квалификации начнут заезд лишь с 11-й и 13-й позиций.

Заезд начнётся в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени.