«О победе можно забыть». Макс Ферстаппен оценил свои шансы на Гран-при Сингапура

Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из-за проблем с управляемостью машины занял в квалификации Гран-при Сингапура лишь 11-е место. Лидер чемпионата не верит, что при такой стартовой позиции сможет на уличной трассе «Марина Бей» побороться за победу даже в случае решения проблем с балансом.

«О победе можно забыть. Обычно наша машина лучше других в плане работы с резиной, но в Сингапуре, где очень сложно обгонять, это не играет такой роли. Нужно быть на полторы, две или даже три секунды быстрее, чтобы опередить другую машину. У нас такого преимущества явно нет — особенно с нынешними проблемами. Так что гонка будет долгой и трудной», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365

Ранее голландец рассказал, что на торможениях его автомобиль касался днищем асфальта, из-за чего передние колёса разгружались и теряли сцепление с асфальтом.

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Отметим, что на прошлой неделе Макс Ферстаппен установил новый рекорд, одержав десятую победу подряд. Кроме того, у «Ред Булл» продолжается начатая ещё на Гран-при Абу-Даби прошлого года рекордная серия побед из 15 выигранных кряду гонок.

Гран-при Сингапура стартует в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени. С поул-позиции гонку начнёт Карлос Сайнс на «Феррари», а первый ряд с ним разделит гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл. Следом расположились Шарль Леклер, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.