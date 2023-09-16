Ни один из гонщиков «Ред Булл» не попал в топ-10 квалификации впервые за пять лет

Неудача пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса в квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1 положила конец долгой серии попаданий хотя бы одного представителя «быков» в третий сегмент квалификации. Квалификация в Сингапуре стала первым случаем после Гран-при России 2018 года, когда ни один из гонщиков «Ред Булл» не смог пробиться в Q3.

29 сентября 2018 года Ферстаппен и его тогдашний партнёр Даниэль Риккардо заняли 11-е и 12-е места, просто отказавшись от прохождения быстрых кругов во втором сегменте квалификации Гран-при России. Они сделали это, чтобы точно не пробиться в третий сегмент и не стартовать в гонке на «квалификационном» комплекте шин. И Ферстаппена, и Риккардо в любом случае ждали серьёзные штрафы за получение сверхлимитных элементов силовых установок.