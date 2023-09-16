Тото Вольф — о квалификации: мы превзошли себя, завтра будет захватывающая гонка

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал квалификационные результаты своих пилотов: Джорджа Расселла, занявшего второе место, и Льюиса Хэмилтона, приехавшего пятым.

«Было здорово превзойти самих себя, показав лучший результат, чем могли. Эта трасса больше подходит «Феррари», и то, что Джорджу удалось показать близкий к ним результат, — это фантастика. У нас две машины в топ-6, нет соперничества с «Ред Булл», завтра будет захватывающая гонка», — приводит слова Вольфа GPblog.

По результатам квалификации Гран-при Сингапура пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес заняли 11-е и 13-е места соответственно. Помимо Джорджа Расселл, в тройке сильнейших два пилота «Феррари»: Карлос Сайнс и Шарль Леклер.