Пилоты «Феррари» заявили, что будут придерживаться командной тактики в гонке ГП Сингапура

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, завершившие квалификацию на первом и третьем местах соответственно, рассказали, что будут соблюдать командную тактику в гонке на Гран-при Сингапура.

Сайнс: «Прежде всего я уверен, что характеристики трассы не позволяют проводить такие красивые сражения и великолепные гонки колесо к колесу, которые были в Монце. Было интересно участвовать в такой великолепной борьбе. Эта трасса очень отличается. Ожидаем завтрашнего дня и сделаем всё, что можем, чтобы финишировать первым и вторым. Уверен, что команда будет ставить во главу угла общий командный результат и постарается одержать победу».

Леклер: «Я согласен. Думаю, в Монце сама трасса способствует борьбе. Считаю, что если мы будем под давлением «Мерседеса», то наши позиции будут зафиксированы. Если остальные будут отставать, на что я надеюсь, то посмотрим, что решит команда. В конце концов, будем следовать тому, что нам говорят», — приводит слова пилотов «Феррари» Autosport.

Оба пилота «Феррари» попадают в топ-3 квалификации на втором Гран-при подряд. Несмотря на первый ряд стартовой решётки для обоих пилотов «Феррари» в Монце, лишь Карлос Сайнс оказался на подиуме по итогам гонки.