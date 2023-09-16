Пилоты «Феррари» заявили, что будут придерживаться командной тактики в гонке ГП Сингапура

Пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер, завершившие квалификацию на первом и третьем местах соответственно, рассказали, что будут соблюдать командную тактику в гонке на Гран-при Сингапура.
Сайнс: «Прежде всего я уверен, что характеристики трассы не позволяют проводить такие красивые сражения и великолепные гонки колесо к колесу, которые были в Монце. Было интересно участвовать в такой великолепной борьбе. Эта трасса очень отличается. Ожидаем завтрашнего дня и сделаем всё, что можем, чтобы финишировать первым и вторым. Уверен, что команда будет ставить во главу угла общий командный результат и постарается одержать победу».
Леклер: «Я согласен. Думаю, в Монце сама трасса способствует борьбе. Считаю, что если мы будем под давлением «Мерседеса», то наши позиции будут зафиксированы. Если остальные будут отставать, на что я надеюсь, то посмотрим, что решит команда. В конце концов, будем следовать тому, что нам говорят», — приводит слова пилотов «Феррари» Autosport.
Оба пилота «Феррари» попадают в топ-3 квалификации на втором Гран-при подряд. Несмотря на первый ряд стартовой решётки для обоих пилотов «Феррари» в Монце, лишь Карлос Сайнс оказался на подиуме по итогам гонки.
- 16 сентября 2023
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