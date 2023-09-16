Лоусон прокомментировал первое в карьере попадание в третий сегмент квалификации Формулы-1

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, присоединившийся к команде всего два этапа назад на Гран-при Нидерландов, поделился эмоциями после первого в карьере выхода в третий сегмент квалификации.
«Безусловно, здорово выступать в третьем сегменте квалификации, но мы не добились максимального результата, и нам нужно обратить на это внимание. Обидно за Юки [Цуноду], потому что у нас крепкая комплектация на этот уикенд и, кажется, ему комфортно в болиде.
Для меня неудача в третьем сегменте связана с прогревом резины, потому что я не чувствовал сцепления, когда уходил на последний круг. Ещё на последнем секторе был трафик, так что было сложно. Рад, что попал в третий сегмент, но у меня был потенциал подняться выше. Обидно, но я всё ещё учусь и много чего ещё случится.
Сегодня всё прошло хорошо, но завтра самое важное. Я стартую на десятом месте, но двухчасовая гонка — это долго, и она будет сложной. Мы сосредоточимся на том, чтобы провести свою гонку и завершить её как можно выше», — сказал Лоусон в интервью после квалификации.
Отметим, 21-летний новозеландец, помимо напарника Юки Цуноды, также обогнал пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.
- 16 сентября 2023
-
21:59
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
17:10
-
16:49
-
16:27
-
16:21
-
15:41
-
14:56
-
14:35
-
13:45
-
13:37
-
13:02
-
11:59
-
11:28
-
10:42
-
10:40
-
10:02