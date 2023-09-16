Лоусон прокомментировал первое в карьере попадание в третий сегмент квалификации Формулы-1

Новозеландский пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, присоединившийся к команде всего два этапа назад на Гран-при Нидерландов, поделился эмоциями после первого в карьере выхода в третий сегмент квалификации.

«Безусловно, здорово выступать в третьем сегменте квалификации, но мы не добились максимального результата, и нам нужно обратить на это внимание. Обидно за Юки [Цуноду], потому что у нас крепкая комплектация на этот уикенд и, кажется, ему комфортно в болиде.

Для меня неудача в третьем сегменте связана с прогревом резины, потому что я не чувствовал сцепления, когда уходил на последний круг. Ещё на последнем секторе был трафик, так что было сложно. Рад, что попал в третий сегмент, но у меня был потенциал подняться выше. Обидно, но я всё ещё учусь и много чего ещё случится.

Сегодня всё прошло хорошо, но завтра самое важное. Я стартую на десятом месте, но двухчасовая гонка — это долго, и она будет сложной. Мы сосредоточимся на том, чтобы провести свою гонку и завершить её как можно выше», — сказал Лоусон в интервью после квалификации.

Отметим, 21-летний новозеландец, помимо напарника Юки Цуноды, также обогнал пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса.