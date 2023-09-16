Стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Стала известна предварительная стартовая решётка гонки Гран-при Сингапура Формулы-1 на городской трассе «Мария Бей». На данный момент порядок пилотов не претерпел никаких изменений по сравнению с итогами квалификации.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Стартовая решётка:

1. Карлос Сайнс-младший («Феррари»).

2. Джордж Расселл («Мерседес»).

3. Шарль Леклер («Феррари»).

4. Ландо Норрис («Макларен»).

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

6. Кевин Магнуссен («Хаас»).

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

8. Эстебан Окон («Альпин»).

9. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

10. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).

11. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

12. Пьер Гасли («Альпин»).

13. Серхио Перес («Ред Булл»).

14. Александер Албон («Уильямс»).

15. Юки Цунода («Альфа Таури»).

16. Оскар Пиастри («Макларен»).

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

18. Логан Сарджент («Уильямс»).

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).