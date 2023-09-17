Шарль Леклер рассказал, что помешало ему занять поул-позицию в квалификации

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, занявший третье место в квалификации Гран-при Сингапура, поделился фактором, который сказался на его результате, оставив позади напарника по команде Карлоса Сайнса и пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.
«На самом деле у меня возникло больше проблем с болидом после перерыва [из-за аварии Стролла]. Была заметна недостаточная поворачиваемость, но при этом довольно резкая, поэтому было тяжело понять, как машина поведёт себя на трассе. Я заплатил свою цену, расплатившись уверенностью, которая у меня была.
В то же время, это был хороший круг. Была небольшая ошибка в 17-м повороте, которая стоила мне слишком дорого, но в остальном я доволен кругом, просто этого было недостаточно», — приводит слова Леклера после квалификации Total-Motorsport.
На Гран-при Сингапура пилотам «Ферарри» удалось во второй раз подряд в полном составе занять место в топ-3 на стартовой решётке. Сайнс и Леклер начинали гонку в Монце с первого ряда.
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