Кристиан Хорнер заявил, что потеря темпа болида «Ред Булл» не связана с директивой ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал информацию о том, что неудачные выступления пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса, которым не удалось выйти в третий сегмент квалификации, связаны с директивой TD018, которая ужесточает проверку гибких элементов на болидах.
«Машина, которая была у нас сегодня на квалификации, по сути, идентичная той, что была у нас две недели назад в Монце и за неделю до неё в Зандворте.
Наш результат не имеет никакого отношения к директиве, в машине ничего не изменилось. В эту пятницу мы опробовали и использовали новую аэродинамическую деталь, так что она была проверена, но никак не повлияла на связь с трассой.
Обоим пилотам было очень тяжело заставить резину работать на этом асфальте. Посмотрим, что будет завтра, нет причин сдаваться, но, начиная вне топ-10, на этой трассе будет действительно очень тяжело обгонять», — сказал Хорнер Sky Sports после квалификации.
Гран-при Сингапура пройдёт в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени.
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