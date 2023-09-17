Кристиан Хорнер заявил, что потеря темпа болида «Ред Булл» не связана с директивой ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал информацию о том, что неудачные выступления пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса, которым не удалось выйти в третий сегмент квалификации, связаны с директивой TD018, которая ужесточает проверку гибких элементов на болидах.

«Машина, которая была у нас сегодня на квалификации, по сути, идентичная той, что была у нас две недели назад в Монце и за неделю до неё в Зандворте.

Наш результат не имеет никакого отношения к директиве, в машине ничего не изменилось. В эту пятницу мы опробовали и использовали новую аэродинамическую деталь, так что она была проверена, но никак не повлияла на связь с трассой.

Обоим пилотам было очень тяжело заставить резину работать на этом асфальте. Посмотрим, что будет завтра, нет причин сдаваться, но, начиная вне топ-10, на этой трассе будет действительно очень тяжело обгонять», — сказал Хорнер Sky Sports после квалификации.

Гран-при Сингапура пройдёт в воскресенье, 17 сентября, в 15:00 по московскому времени.