Тото Вольф ответил, повлияла ли техническая директика на «Ред Булл»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал техническую директиву TD018 о более тщательной проверке гибкости элементов болида и расссказал, считает ли, что она повлияла на «Ред Булл».
«Сложно говорить, пострадал ли «Ред Булл» от технической директивы. У нас есть только два набора информации — из пятничных и субботних заездов в Сингапуре. Завтра будет гонка, и потом мы отправимся на следующий этап, где это сыграет роль. Поэтому давайте подождём.
В этом сезоне у «Мерседеса» были единичные подобные заезды, поэтому я предпочту сосредоточится на том, что мы сможем показать завтра, прежде чем думать о том, что могла ли директива привнести изменения», — приводит слова Вольфа RaceFans.
Напомним, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес не смогли пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» займут второе и пятое место на стартовой решётке, соответственно.
- 17 сентября 2023
-
10:40
-
10:13
-
09:28
-
00:24
-
00:01
- 16 сентября 2023
-
23:20
-
22:46
-
21:59
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:20
-
17:10
-
16:49
-
16:27
-
16:21
-
15:41
-
14:56
-
14:35
-
13:45