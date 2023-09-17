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Тото Вольф ответил, повлияла ли техническая директика на «Ред Булл»

Тото Вольф ответил, повлияла ли техническая директика на «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал техническую директиву TD018 о более тщательной проверке гибкости элементов болида и расссказал, считает ли, что она повлияла на «Ред Булл».

«Сложно говорить, пострадал ли «Ред Булл» от технической директивы. У нас есть только два набора информации — из пятничных и субботних заездов в Сингапуре. Завтра будет гонка, и потом мы отправимся на следующий этап, где это сыграет роль. Поэтому давайте подождём.

В этом сезоне у «Мерседеса» были единичные подобные заезды, поэтому я предпочту сосредоточится на том, что мы сможем показать завтра, прежде чем думать о том, что могла ли директива привнести изменения», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Напомним, пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Серхио Перес не смогли пробиться в третий сегмент квалификации Гран-при Сингапура. Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» займут второе и пятое место на стартовой решётке, соответственно.

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