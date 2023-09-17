Леклер: было соглашение не обгонять в третьем секторе, а теперь он похож на джунгли

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал квалификацию Гран-при Сингапура, в которой ему удалось занять третье место, высказав недовольство трафиком перед отправлением на быстрый круг.
«У меня были проблемы с последним сектором, но в этом нет ничего нового. Весь сезон я боролся с этой машиной. Мне всегда нужно действовать достаточно агрессивно и иногда я прикладываю слишком много усилий. В то же время нам нужно видеть более широкую картину. Например, мы находимся в лучшей позиции, чем в Зандворте.
Третий сектор сейчас похож на джунгли. У нас всегда было джентельменское соглашение с пилотами, что нам не стоит обгонять в последнем секторе. К сожалению, несколько пилотов не придерживались этого правила в этом сезоне, что вылилось в какой-то момент в хаос из-за того, что пилоты больше не соблюдают соглашение», — приводит слова Леклера из интервью Данике Патрик GPFans.
Шарль Леклер начнёт гонку Гран-при Сингапура с третьей позиции на стартовой решётке. Его напарник, Карлос Сайнс, смог выиграть поул-позицию в квалификации.
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