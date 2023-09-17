Фернандо Алонсо призвал ввести на городских трассах квалификации с одной попыткой

Испанский пилот «Астон Мартин», 42-летний испанец Фернандо Алонсо рассказал о своём недовольстве стандартным форматом квалификации на городских трассах, какой и является «Марина Бей» в Сингапуре. Алонсо предложил альтернативный вариант квалификации.

«С этим тяжело справиться, и что бы ни решила ФИА, нам нужно найти выход из этой ситуации. У них сложная работа с точки зрения управления движением на уличных трассах, и я много раз говорил, что есть только один способ найти решение — квалификация на одном круге.

Все остальные решения, которые мы можем протестировать, никогда не сработают, потому что мы найдём способ обойти правила. Этот формат квалификации устарел и остаётся неизменным уже 20-25 лет, а болиды уже не те. Теперь у нас гибридные двигатели, которые нужно заряжать. Нам необходимо охлаждать шины, поэтому единственный способ — это квалификация в один круг», — приводит слова Алонсо RacingNews365.

Современный формат квалификации был введён в 2006 году. В текущем сезоне на Гран-при пробовали вариант с прохождением сегментов квалификации на определённых типах резины.