Фернандо Алонсо призвал ввести на городских трассах квалификации с одной попыткой

Испанский пилот «Астон Мартин», 42-летний испанец Фернандо Алонсо рассказал о своём недовольстве стандартным форматом квалификации на городских трассах, какой и является «Марина Бей» в Сингапуре. Алонсо предложил альтернативный вариант квалификации.
«С этим тяжело справиться, и что бы ни решила ФИА, нам нужно найти выход из этой ситуации. У них сложная работа с точки зрения управления движением на уличных трассах, и я много раз говорил, что есть только один способ найти решение — квалификация на одном круге.
Все остальные решения, которые мы можем протестировать, никогда не сработают, потому что мы найдём способ обойти правила. Этот формат квалификации устарел и остаётся неизменным уже 20-25 лет, а болиды уже не те. Теперь у нас гибридные двигатели, которые нужно заряжать. Нам необходимо охлаждать шины, поэтому единственный способ — это квалификация в один круг», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
Современный формат квалификации был введён в 2006 году. В текущем сезоне на Гран-при пробовали вариант с прохождением сегментов квалификации на определённых типах резины.
- 17 сентября 2023
-
15:14
-
14:10
-
13:42
-
12:31
-
12:12
-
11:45
-
11:17
-
11:08
-
10:40
-
10:13
-
09:28
-
00:24
-
00:01
- 16 сентября 2023
-
23:20
-
22:46
-
21:59
-
21:19
-
20:58
-
20:40
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:10
-
18:54
-
18:49
-
18:41
-
18:33
-
18:21
-
18:16
-
18:13
-
18:04
-
17:57
-
17:55
-
17:36
-
17:20