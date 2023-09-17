Хэмилтон заявил, что болид сезона-2023 самый сложный, которым он управлял

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, занявший пятое место в квалификации Гран-при Сингапура, признался, что ему тяжело управлять болидом сезона-2023.
«Этот болид самый тяжёлый, для того, чтобы управлять им, как надо. С одной стороны, команда отдаёт абсолютно всё: они рабоют семь дней в неделю вдалеке от своих семей. Я пытаюсь убедиться, что соответствую их совершенству, но при этом помню, что мы говорим о цели больше, чем о путешествии.
Я пытаюсь наслаждаться борьбой, взлётами и падениями и повседневной жизнью гонщика. Каждый уикенд мы пытаемся рискотавать и пытаемся заставить машину делать то, чего она не хочет. Это то, что мне нравится делать. Если и когда машина захочет быть впереди, я тоже этого захочу", — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
Хэмилтон завершил квалификацию Гран-при Сингапура на пятом месте. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию гонки.
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